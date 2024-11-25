Форвард сборной России Петенев — о разгроме Ливии: «Они играли два матча за два дня»

Форвард сборной России Александр Петенев в интервью «СЭ» прокомментировал победу команды в Кубке дружбы.

— В день матча с Ливией вам исполнилось 24 года. Как команда вас поздравила?

— На обеде был торт. Тренер сказал небольшую речь, все похлопали. В команде хорошая атмосфера, с большим удовольствием провел этот сбор. Самое же приятное было — сыграть в день рождения.

— В московском «Баскет-Холле» была очень крутая атмосфера. Сложилось впечатление, что люди соскучились по сборной.

— Болельщики действительно здорово нас поддержали в обоих матчах. Это не клубная история, за сборную болеют с другими эмоциями.

— Что скажете про уровень соперников на Кубке дружбы?

— Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили.

Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.

— Значит, есть смысл собирать сборную, даже несмотря на международный бан?

— Считаю, что да.

Российская национальная команда выиграла турнир, одержав победу над Ливией (108:60) и Тунисом (81:73 ОТ).