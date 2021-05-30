Паскуаль и Понитка наградят победителей первенства Санкт-Петербурга

1 июня на «Сибур Арене» состоится награждение победителей и призеров первенства Санкт-Петербурга по баскетболу и по мини-баскетболу среди команд юношей и девушек сезона-2020/21.

Вручать награды юным баскетболистам будут генеральный директор «Зенита» Александр Церковный, главный тренер команды Хавьер Паскуаль, капитан Матеуш Понитка и еще несколько игроков первой команды.

С 2021 года «Зенит» вместе с Федераций баскетбола Санкт-Петербурга является соорганизатором первенств города среди мальчиков и юношей.