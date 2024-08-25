Пашутин поблагодарил сборную Колумбии за участие в Кубке дружбы по баскетболу

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поблагодарил сборную Колумбии по баскетболу за участие в Кубке дружбы.

Колумбийцы на турнире проиграли пермской «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99).

«За то, что сборная Колумбии прилетела в данной ситуации, только благодарность надо высказать. Ребята посмотрели Россию, выступили на таком турнире — это уже здорово. Плюс помогли нашей молодежной команде в предсезонной подготовке. Для молодежки играть на международном уровне тоже полезно. Так что сборной Колумбии пожелаю только удачи», — цитирует Пашутина ТАСС.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию.