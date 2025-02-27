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27 февраля 2025, 14:00

Ольга Фролкина: «Вижу, как прогрессирует Косу»

Антон Бабошин
Корреспондент

Олимпийский призер Токио Ольга Фролкина, в нынешнем сезоне защищающая цвета курского «Динамо», в интервью «СЭ» затруднилась выбрать сильнейшую на данный момент баскетболистку в российской премьер-лиге.

«На самом деле вопрос очень тяжелый. На площадке пять позиций, и на каждой есть отличные игроки. Как определить из них сильнейшего? У меня сразу миллион кандидатов в голове, нельзя же всех назвать? Например, мы последний матч проводили против УГМК, и мне было очень интересно противостоять Йоване Ногич, раньше никогда с ней не сталкивалась. Очень нравится молодая Олаири Косу — мы играли с ней еще в «Динамо», и я вижу, как она прогрессирует от года к году. Маша Крымова из МБА-МГУСиТ — всегда мой фаворит. Еще там есть такой игрок — Евгения Фролкина. (Смеется.) В новосибирском «Динамо» в нынешнем сезоне отлично выглядит Алия Мазик, все личные рекорды побила. И у нас в команде все девчонки хорошие. И как люди вообще выбирают символические пятерки?» — сказала Фролкина.

Фролкина вернулась в «Динамо» прошлым летом, проведя предыдущий сезон в московском МБА-МГУСиТ.

Евгения и&nbsp;Ольга Фролкины.«Поставила Жене синяк — полгода с мамой мне припоминали». Сестры Фролкины — о баскетболе и о себе

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Анастасия Олаири Косу
Ольга Фролкина
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