Ольга Фролкина: «Вижу, как прогрессирует Косу»

Олимпийский призер Токио Ольга Фролкина, в нынешнем сезоне защищающая цвета курского «Динамо», в интервью «СЭ» затруднилась выбрать сильнейшую на данный момент баскетболистку в российской премьер-лиге.

«На самом деле вопрос очень тяжелый. На площадке пять позиций, и на каждой есть отличные игроки. Как определить из них сильнейшего? У меня сразу миллион кандидатов в голове, нельзя же всех назвать? Например, мы последний матч проводили против УГМК, и мне было очень интересно противостоять Йоване Ногич, раньше никогда с ней не сталкивалась. Очень нравится молодая Олаири Косу — мы играли с ней еще в «Динамо», и я вижу, как она прогрессирует от года к году. Маша Крымова из МБА-МГУСиТ — всегда мой фаворит. Еще там есть такой игрок — Евгения Фролкина. (Смеется.) В новосибирском «Динамо» в нынешнем сезоне отлично выглядит Алия Мазик, все личные рекорды побила. И у нас в команде все девчонки хорошие. И как люди вообще выбирают символические пятерки?» — сказала Фролкина.

Фролкина вернулась в «Динамо» прошлым летом, проведя предыдущий сезон в московском МБА-МГУСиТ.