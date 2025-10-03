Очередное слушание по делу российского баскетболиста Касаткина во Франции пройдет 8 октября

Адвокат арестованного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело рассказал, что следующее слушание по делу состоится 8 октября.

«Суд не планирует выносить на нем решение по экстрадиции Касаткина в США, но мы будем настаивать на этом», — цитирует Бело Sport24.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

1 октября суд в Париже должен был рассмотреть запрос на экстрадицию Касаткина в США. Однако в последний момент слушания перенесли на следующую неделю, объяснив это неготовностью перевода некоторых документов.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Спортсмен находится под стражей с 23 июня. 27 августа суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении под судебный надзор.

Касаткин играл за команду Университета штата Пенсильвания в NCAA и МБА.