Новый главный тренер сборной России по баскетболу определится в течение месяца
Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с новым главным тренером мужской сборной в течение месяца. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича.
«Мы работаем над вопросом поиска главного тренера, — цитирует ТАСС Кириленко. — Фамилии я называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца».
Сборная России не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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