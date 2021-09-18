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Новый главный тренер сборной России по баскетболу определится в течение месяца

14:08

Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с новым главным тренером мужской сборной в течение месяца. Об этом сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича.

«Мы работаем над вопросом поиска главного тренера, — цитирует ТАСС Кириленко. — Фамилии я называть не могу, иначе сразу наши переговоры с кандидатами усложнятся. Но думаю, мы определимся в течение ближайшего месяца».

Сборная России не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12440367

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Роман Шишов все материалы автора

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