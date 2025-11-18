Джигурда о медиабаскетболе: «Это драйвово и классно. Получается хорошее шоу»

Российский актер и шоумен Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от шестого сезона Лига Ставок Media Basket.

«Мне нравится медиабаскетбол, это хорошо. Радуюсь тому, что организованы такие соревнования. Это драйвово и классно. За этим следит молодежь, получается хорошее шоу. И все трезвые!» — сказал Джигурда «СЭ».

Джигурда также ответил на вопрос о возможном создании собственной команды.

«Могу присоединиться, если пригласят. Но создавать свою команду — нет. Рад поучаствовать. Команда Тимати? Нет, к нему не пойду. Пошел бы в команду Децла», — добавил Джигурда.

Финал турнира пройдет 21 ноября на «ЦСКА Арене».