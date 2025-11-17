Напавший на баскетболиста ЦСКА в Раменском заочно арестован

Суд заочно арестовал подозреваемого в избиении баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова в ночном клубе в Раменском.

«Подозреваемому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Для проведения следственных действий он не явился в связи с нахождением за пределами Российской Федерации», — цитирует РИА «Новости» постановление суда.

Отмечается, что подозреваемый заочно арестован на срок два месяца с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации.

Ранее стало известно, что Ершову диагностировали перелом основания черепа.

18-летний баскетболист присоединился к «ЦСКА-Юниору» в 2025 году. Ранее форвард играл за «Зенит-УОР №1» из Санкт-Петербурга.