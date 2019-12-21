«Надежда» стала бронзовым призером Кубка России

Оренбургская «Надежда» в матче за третье место Кубка России среди женщин обыграла новосибирское «Динамо» со счетом 105:67.

Самой результативной стала центровала «Надежды» Альбина Ражева, набравшая 21 очко и сделавшая 10 подборов.

В финале встретятся курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.

Кубок России. Женщины

Матч за 3-е место

«Динамо Н» (Россия) — «Надежда» (Россия) — 67:105 (21:29, 17:24, 16:21, 13:31)

21 декабря.