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«Надежда» стала бронзовым призером Кубка России

12:06
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Оренбургская «Надежда» в матче за третье место Кубка России среди женщин обыграла новосибирское «Динамо» со счетом 105:67.

Самой результативной стала центровала «Надежды» Альбина Ражева, набравшая 21 очко и сделавшая 10 подборов.

В финале встретятся курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.

Кубок России. Женщины
Матч за 3-е место

«Динамо Н» (Россия) — «Надежда» (Россия) — 67:105 (21:29, 17:24, 16:21, 13:31)
21 декабря.

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