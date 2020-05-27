«Мы стали первопроходцами в мире в этом направлении». Кириленко доволен развитием кибербаскетбола в стране

Глава РФБ Андрей Кириленко рассказал о развитии кибербаскетбола, который в период пандемии коронавируса получил особое внимание. По его мнению, это поможет повысить интерес к реальному баскетболу.

— Мы инициировали этот проект [кибербаскетбола] еще год назад и обратились к Министерству спорта с тем, чтобы утвердить кибербаскетбол как официальную дисциплину, — цитирует Forbes Кириленко. — Наша инициатива была поддержана, и в этом году у нас прошел дебют чемпионата России по баскетболу в таком обширном формате. В этом году состоялся официальный чемпионат России, в котором приняли участие 120 игроков из 40 городов. Мы не рассчитывали, что мир настигнет коронавирус, но получилось, что мы как бы предугадали тенденцию перехода в режим онлайн. Мы стали пионерами или первопроходцами в мире в этом направлении. Даже международная федерация баскетбола FIBA активно следит за нашим опытом и постоянно с нами консультируется о том, как мы начинали реализацию такого проекта. Мы следим за мировыми тенденциями, сейчас происходит цифровизация общества. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы стимулировать того болельщика или любителя баскетбола, который играет на приставке, прийти и поддержать еще и классический баскетбол.

Такой формат спортивных игр заключается в том, что каждый человек сидит дома, у него есть приставка, видеокамера, он играет в баскетбол против такого же человека, который сидит, быть может, в Чебоксарах, а третий человек — в Ростове. Они играют между собой на приставках, а мы проводим чемпионат России, в рамках которого определяется лучший игрок в интерактивный баскетбол в стране. Разумеется, по итогам предполагаются призы, в том числе денежные. Более того, эта дисциплина имеет потенциал развития и в международном масштабе.