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5 марта, 12:22

MVP регулярного сезона Премьер-лиги Сазонова близка к переходу в УГМК

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», форвард сборной России Вероника Сазонова со следующего сезона будет выступать за БК УГМК. Стороны близки к соглашению.

В этом сезоне Сазонова выступает за курское «Динамо». Вероника была признана MVP регулярного чемпионата-2025/26: 7 января ей удалось сделать трипл-дабл в игре с московским «Динамо» (15 очков, 10 подборов, 10 передач), а 19 января набрать 31 очко в матче с екатеринбургским клубом и прервать 40-матчевую победную серию УГМК в чемпионате России.

Средние показатели 25-летней баскетболистки — 12,4 очка, 4,7 подбора, 3,2 передачи и 1,1 перехвата за 26:50 на паркете.

Большое интервью с Вероникой можно прочитать на сайте «СЭ».

Вероника Сазонова.«Болельщики в Курске соскучились по баскетболу». Сазонова — о переходе в «Динамо» и трипл-дабле

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БК УГМК
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