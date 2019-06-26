МВД подтвердило задержание подозреваемых в убийстве Шабтая Калмановича

Сотрудники ГУУР МВД России задержали Али Белхороева и Батыра Тумгоева, которые подозреваются в убийстве известного бизнесмена и баскетбольного менеджера Шабтая Калмановича, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел РФ.

"Следователем ГСУ СК РФ по г. Москве им предъявлено обвинение в совершении данных противоправных деяний. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – написано в сообщении пресс-службы МВД РФ.

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