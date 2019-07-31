Мозгов официально стал игроком "Химок"

Центровой Тимофей Мозгов официально возвращается в "Химки". Контракт с 33-летним россиянином подписан на один год, сообщает официальный сайт команды.

Мозгов уже выступал за "Химки" в период с 2006 по 2011 годы. Затем он уехал в НБА, где поиграл за "Нью-Йорк", "Денвер", "Кливленд", "Лейкерс", "Бруклин" и "Орландо". В составе "Кавальерс" центровой стал чемпионом НБА в 2016 году.

В НБА Мозгов в общей сложности провел восемь сезонов (прошлый сезон пропустил из-за травмы). В его активе 494 матча, а средние показатели: 6,8 очка, 4,9 подбора, 0,8 блок-шота и 0,6 передачи за 18 минут.