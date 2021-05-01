Мозгов хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации
17:21
Агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов заявил, что у игрока него есть желание помочь сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде.
«Тима очень хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации, а будет он в команде или нет — это вопрос к его форме и к тренерскому штабу — Базаревичу и Панову. Но лично я настроен оптимистично», — сказал Рыжов ТАСС.
Олимпийский отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.
12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе «Химок» в матче против «Енисея».
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