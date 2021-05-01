Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины) Чемпионат России (мужчины, архив)
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Мозгов хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации

17:21
Тимофей Мозгов. Фото Александр Вильф.
Тимофей Мозгов. Фото Александр Вильф.
Теги:

Агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов заявил, что у игрока него есть желание помочь сборной России в квалификационном турнире к Олимпиаде.

«Тима очень хочет помочь сборной России в олимпийской квалификации, а будет он в команде или нет — это вопрос к его форме и к тренерскому штабу — Базаревичу и Панову. Но лично я настроен оптимистично», — сказал Рыжов ТАСС.

Олимпийский отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе «Химок» в матче против «Енисея».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11294229

Читайте также

У Тутберидзе — шесть претенденток на Олимпиаду. Чемпионат России можно не проводить?
Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье
44 жертвы на горе Мерон: что известно о крупнейшей трагедии в Израиле
Массовый вкус: когда любовь к еде превращается в болезнь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд