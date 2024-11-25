Моня считает, что баскетбол остается одним из самых популярных видов спорта в России

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Сергей Моня поделился мнением о том, что баскетбол вызывает большой интерес у любителей спорта в России.

«Приятно, что на матчи сборной пришло очень много болельщиков. У нас очень зрелищный, командный вид спорта. Матчи против сборных Туниса и Ливии получились интересными, было за что переживать, на что посмотреть, думаю, все остались довольны. Баскетбол остается одним из самых любимых и популярных видов спорта в России», — рассказал Моня ТАСС.

Ранее сборная России одержала победу на товарищеском турнире в Москве, где участвовали команды Туниса и Ливии.