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Сегодня, 16:19

Молодежка пермской «Пармы» обыграла сборную Колумбии на Кубке дружбы

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Баскетболисты молодежного состава пермской «Пармы» одержали разгромную победу над Колумбией в матче Кубка дружбы — 99:63 (28:20, 23:14, 29:11, 19:18).

Самыми результативными игроками встречи стали Иван Миронов и Михаил Гуляев — они набрали по 19 очков.

Команды проведут еще один матч в рамках товарищеского турнира. Встреча состоится 25 августа.

Ранее сборная Колумбии потерпела два разгромных поражения: 53:155 в матче с «Пармой» и 57:108 — в игре против Венесуэлы. После этого Федерация баскетбола Колумбии (FCB) заявила, что не получала приглашения на Кубок дружбы и не отправляла национальную команду на турнир в Россию.

В то же время РФБ ответила, что матчи против сборной Колумбии проведены в соответствии с официальными договоренностями.

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