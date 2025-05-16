Многие участники конгресса ФИБА ждут возвращения России на международную арену

Многие участники конгресса Международной федерации баскетбола (ФИБА) надеются, что сборные России вновь будут участвовать в международных соревнованиях в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ФИБА.

По словам источника, главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко участники конгресса встретили очень тепло. При этом некоторые представители национальных федераций заявили о желании провести товарищеские матчи с российскими командами.

В марте 2022 года ФИБА отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. 15 мая стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение до августа 2025 года.