Митусов останется в "Енисее"

Разыгрывающий защитник Сергей Митусов в сезоне-2019/20 продолжит выступать за основную команду "Енисея". 22-летний игрок является воспитанником баскетбольной школы Красноярского края, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом году Митусов вышел на паркет в 9 играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем баскетболист проводил на площадке 5,49 минут и набирал за это время 1,6 очка.