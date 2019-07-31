Митусов останется в "Енисее"

Разыгрывающий защитник Сергей Митусов в сезоне-2019/20 продолжит выступать за основную команду "Енисея". 22-летний игрок является воспитанником баскетбольной школы Красноярского края, сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом году Митусов вышел на паркет в 9 играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В среднем баскетболист проводил на площадке 5,49 минут и набирал за это время 1,6 очка.
Воспитанник школы БК «Енисей», разыгрывающий защитник Сергей Митусов в сезоне-19/20 продолжит выступать за основную команду клуба🏀💙 Досье:— БК Енисей (@BC_Enisey) July 31, 2019
Сергей Митусов родился 19 октября 1996 года в г.Железногорске, Красноярского края.
Рост – 193 см. Вес – 84 кг. https://t.co/492SOiEx38 pic.twitter.com/aObroDwjkl
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