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15 мая 2025, 22:58

Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до августа 2025 года

Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от соревнований под эгидой организации, сообщает РИА Новости со сслыкой на сайт ФИБА.

Решение было принято на заседании федерации, которое прошло в Бахрейне.

«Статус России и Белоруссии был продлен до следующего заседания Исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года», — говорится в заявлении ФИБА.

В марте 2025-го ФИБА также продливала отстранение России и Белоруссии от международных соревнований до следующего заседания исполкома. Клубы и сборные этих стран не выступают на турнирах под эгидой ФИБА с марта 2022 года.

Источник: РИА Новости
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Сборная России по баскетболу
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