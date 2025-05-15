Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян до августа 2025 года

Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от соревнований под эгидой организации, сообщает РИА Новости со сслыкой на сайт ФИБА.

Решение было принято на заседании федерации, которое прошло в Бахрейне.

«Статус России и Белоруссии был продлен до следующего заседания Исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года», — говорится в заявлении ФИБА.

В марте 2025-го ФИБА также продливала отстранение России и Белоруссии от международных соревнований до следующего заседания исполкома. Клубы и сборные этих стран не выступают на турнирах под эгидой ФИБА с марта 2022 года.