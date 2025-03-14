Международная федерация баскетбола продлила отстранение России до мая 2025 года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение России и Белоруссии от международных соревнований до мая 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Швейцарии. Отстранение продлено до следующего заседания центрального совета ФИБА, которое пройдет в мае.

Российские клубы и сборные не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИБА с марта 2022 года.