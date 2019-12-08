Матч российской суперлиги может быть аннулирован из-за подозрений в договорняке

Матч российской суперлиги между «Арсеналом» из Тулы и ставропольским «Динамо» может быть аннулирован, сообщает официальный сайт РФБ. Исполком федерации подозревает игру в договорном характере.

Отмечается, что в концовке игры обе команды отказались от активной борьбы и практически перестали забивать.

«Вчера в Туле «Арсенал» добился уверенной победы (82:65), но при этом свои последние очки набрал за 6.57 до финальной сирены — счет стал 82:56. За две следующие минуты динамовцы записали на свой счет 6 очков.

Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние 7 минут совершили 5 неточных бросков с игры, а динамовцы в последние 5, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, только один, промахнувшись из-под щита. Зато совместными усилиями командами были исполнены 9 неточных штрафных и совершены 13 потерь. В том числе 5 раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями — правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки «Арсенала» заработали два фола в атаке", — говорится в заявлении.

— Безусловно, Российская федерация баскетбола не оставит этот инцидент без внимания, — сказал президент РФБ Андрей Кириленко. — Будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание Исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается Просмотровой комиссией и Департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят Исполкому свои заключения.

РФБ отмечает, что это не первый подобный случай с участием «Арсенала»: «17 марта 2018 года во время проходившего в Туле матча против магнитогорского «Динамо» игроки хозяев на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист «Арсенала». Тогда Директорат РФБ за несоблюдение духа спортивного соперничества и честной игры вынес «Арсеналу» предупреждение».