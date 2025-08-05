Баскетбол
5 августа, 12:00

Марья Бойко рассказала о своем имени

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровая сборной Белоруссии Марья Бойко в интервью «СЭ» поделилась мнением о выступлении Марии Вадеевой и Олаири Косу в женской НБА.

— Давай для начала уточним. Тебя зовут Марья и пишется через мягкий знак?

— Да, именно так. Меня очень много раз называли Маша, Мария, но мое имя Марья. Маме хотелось необычное имя, и она где-то нашла такое. Мне очень нравится, потому что ни у кого больше такого не встречала. И очень часто меня запоминают именно из-за имени. Я не обижаюсь, когда зовут Машей, но стараюсь поправлять по возможности.

— А для скорости как зовут?

— Говорят «Марь», и это нормально. Прозвища у меня нет. Наверное, сложно придумать по такому сочетанию имени и фамилии.

— Следишь за Клюндиковой и Косу в WNBA?

— Игры не смотрю, только в соцсетях. Они играют в WNBA, это очень серьезный показатель. С Марией мы не знакомы, а с Косу были в летнем лагере вместе.

Марья Бойко.«Обычным мячом сверху не забивала, только теннисным и бутылкой». Интервью Марьи Бойко

Бойко — об НБА: «Большинство матчей выглядят как показуха»

Лавренов: «К обеим играм с Египтом у нас было максимально профессиональное отношение»

