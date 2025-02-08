Мария Крымова: «Нравится Мело Тримбл. Он шмаляет — я шмаляю»

Одна из лидеров Премьер-лиги по результативности Мария Крымова в интервью «СЭ» назвала своих фаворитов в мужском баскетболе России.

— Кто из игроков в мужском баскетболе нравится больше всего?

— Мело Тримбл, мы очень похожи. Он шмаляет, и я шмаляю.

— А из россиян кто нравится?

— Я никого особо не назову. Даже не знаю, кто у нас сейчас в топе.

— То есть российская баскетболистка не может назвать российского баскетболиста. Ты сейчас серьезно?

— Сколько у нас российских игроков сейчас играют? По пальцам пересчитайте. Выходит пятерка — четыре иностранца, один русский. И вот как мне их запоминать?

— Хорошо. А кто тебе из мужского МБА нравится?

— Зубков и Воронов. Они офигеть какие крутые, если в свои 50 лет каждому играют и становятся лучшими! Вот к чему надо стремиться!

Игрок МБА-МГУСиТ Мария Крымова занимает второе место по результативности в текущем розыгрыше Премьер-лиги (13,8 очка в среднем за игру).