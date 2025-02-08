Баскетбол
8 февраля 2025, 16:30

Мария Крымова: «Нравится Мело Тримбл. Он шмаляет — я шмаляю»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Одна из лидеров Премьер-лиги по результативности Мария Крымова в интервью «СЭ» назвала своих фаворитов в мужском баскетболе России.

— Кто из игроков в мужском баскетболе нравится больше всего?

— Мело Тримбл, мы очень похожи. Он шмаляет, и я шмаляю.

— А из россиян кто нравится?

— Я никого особо не назову. Даже не знаю, кто у нас сейчас в топе.

— То есть российская баскетболистка не может назвать российского баскетболиста. Ты сейчас серьезно?

— Сколько у нас российских игроков сейчас играют? По пальцам пересчитайте. Выходит пятерка — четыре иностранца, один русский. И вот как мне их запоминать?

— Хорошо. А кто тебе из мужского МБА нравится?

— Зубков и Воронов. Они офигеть какие крутые, если в свои 50 лет каждому играют и становятся лучшими! Вот к чему надо стремиться!

Игрок МБА-МГУСиТ Мария Крымова занимает второе место по результативности в текущем розыгрыше Премьер-лиги (13,8 очка в среднем за игру).

Мария Крымова.«На прозвище Крым всегда отвечаю «наш», хотя ни разу не была там». Интервью разыгрывающей сборной России

«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
