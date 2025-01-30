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Крымова о матче с БК УГМК в «Финале четырех»: «Надеюсь, что моя травма придаст девочкам дополнительную энергию»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающая сборной России и МБА-МГУСиТ Мария Крымова в разговоре с «СЭ» поделилась своими ожиданиями от «Финала четырех» Fonbet Кубка России по баскетболу, который пройдет в Екатеринбурге с 30 января по 1 февраля. Крымова не сможет помочь своей команде из-за тяжелой травмы колена, которая она получила 20 января в матче с «Никой» (примерный срок возвращения — сентябрь 2025-го)

— Как-то неудобно с вами говорить после таких новостей.

— Ничего страшного. Меня не сломать.

— Вы пропускаете «Финал четырех» Кубка России. Какие варианты у МБА-МГУСиТ, чтобы составить конкуренцию БК УГМК в полуфинале?

— Надеюсь, что моя травма придаст девочкам силы и дополнительную энергию. Надо разозлиться, вдруг полетит все!

— Кто сейчас самый опасный игрок в БК УГМК?

— Кто самый сильный? Ну, конечно, Бентли, от которой много что зависит, которая набирает больше всех очков. Маша Клюндикова восстановилась и показывает очень хороший уровень. Очень сложно против нее защищаться и вообще как-то сдерживать. Вот эти, мне кажется, две основные проблемы для нашей команды.

— А как ты оцениваешь Еву Лисец и Йовану Ногич?

— Очень хорошее усиление для Екатеринбурга. Ногич мне очень нравится. Она такая наглая, дерзкая. И очень хороший процент трехочковых. У Лисец и трешка есть, и под кольцом она очень хорошо справляется.

— Хорошо, давай вернемся к первому полуфиналу. Кто фаворит в противостоянии «Динамо» Курск и «Ники»?

— Курску сейчас тяжело, но по последним играм они справляются с проблемами, которые у них возникли по ходу сезону. Смена тренера, кадровые замены, новые подписания. Они, наверное, сейчас выходят на оптимальную форму. Но уверена, что им не будет легко. «Нике» надо будет совершить чудо, ведь они еще потеряли Бриа Холмс. Если чисто по составу посмотреть, то Курск как будто посильнее.

— А разыгрывающая «Ники» Карина Низамова может чудо какое-то сделать?

— Может, конечно, может. Если у нее азарт в глазах будет, то может все залететь.

Баскетбол
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