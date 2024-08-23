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Лукич заявил, что сборная России должна быть готова к возвращению на международную арену

Алина Савинова
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил, что команда ждет возвращения на международную арену.

«Мы ждем возвращения на международную арену. Когда это произойдет — не знаю. Мир меняется, поэтому, когда это произойдет, не представляю, но мы должны быть готовы к этому. Уже после сборов в Перми нескольких игроков я больше не буду приглашать, потому что все ясно и понятно с ними. Пока мы не вернемся, мы так и будем продолжать приглашать на сборы все более молодых игроков. Это очень важно для ребят — почувствовать мужской баскетбол, получить импульс в карьере», — цитирует Лукича ТАСС.

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. В ноябре 2023-го отстранение было продлено.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
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