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Сегодня, 10:55

Лукич заявил, что не против введения в баскетболе четырехочковых бросков

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России серб Зоран Лукич считает, что четырехочковые броски добавят интереса баскетболу и ширины атаке.

«Я не против этого. Это даст ширину, что касается атаки, добавит интереса, появится новая деталь в плане баскетбольной тактики. Четырехочковые, почему нет?» — цитирует Лукича ТАСС.

Ранее в матче чемпионата Филиппин между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс» (99:94) впервые в истории профессионального баскетбола был реализован четырехочковый бросок. Автором результативного броска стал американский разыгрывающий защитник Крис Банкеро.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Зоран Лукич
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