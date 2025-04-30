Баскетбол

30 апреля, 09:50

Лукич рассказал о целях майского сбора национальной команды по баскетболу

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич рассказал, что на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 29 мая по 5 июня, будут приглашены молодые баскетболисты.

«Сбор будет просмотровый, куда я вызову молодых игроков. Будет несколько ребят, которых давно не приглашали в команду. Хотим посмотреть их состояние. Есть игроки, которые не попадают в основу своих команд Единой лиги ВТБ — хочу посмотреть на них, поговорить, узнать, в чем причина. Может быть, можно чем-то помочь», — рассказал Лукич ТАСС.

Тренировочный сбор российской национальной баскетбольной команды пройдет в Новогорске.

Ранее Лукич сообщил, что баскетболисты из России, которые выступают в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта), хотят играть за национальную сборную и готовы это делать.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Зоран Лукич
