Лукич посетит США, где пообщается с российскими игроками NCAA

Главный тренер сборной России Зоран Лукич в октябре посетит США, чтобы встретиться с российскими баскетболистами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«В ноябре там начинается сезон, и в октябре я планирую съездить в США. Там 6-7 российских игроков, и с ними надо лично поговорить, понять, в какой степени мы можем рассчитывать на них. Мы и так на связи, но надо лично разговаривать», — приводит слова Лукича ТАСС.

Сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» (87:80).