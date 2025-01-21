«Локомотив-Кубань» опасается предвзятой работы судей в ответном матче Кубка России с «Уралмашем»

Как стало известно «СЭ», руководители краснодарского клуба опасаются, что на результат ответного матча четвертьфинала Кубка России по баскетболу между «Уралмашем» и «СШОР-Локомотив-Кубань» может оказываться давление неспортивными методами.

Напомним, что 8 января в первом матче четвертьфинала «СШОР-Локомотив-Кубань» дома сенсационно обыграла «Уралмаш» со счётом 89:64. Теперь, чтобы выйти в «Финал четырех» клубу из Екатеринбурга надо выиграть дома у фарм-клуба «Локо» с разницей 25+ очков.

После разгромного поражения руководство «Уралмаша» приняло решение расстаться со спортивным директором Сергеем Домановым. На ответный матч четвертьфинала «СШОР-Локомотив-Кубань» вновь собирается делегировать игроков из основного состава краснодарского клуба, чтобы удержать преимущество и сенсационно выйти в «Финал Четырех». «Уралмаш» намерен заявить двух американских игроков.

Помимо этого гости опасаются, что «Уралмаш» будет пытаться повлиять на результат матча неспортивными методами. «СЭ» обратился за комментарием к исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимиру Дячку, чтобы прояснить ситуацию вокруг ответного матча между командами.

— Как считаете, реально ли «Уралмашу» отыграть 25 очков?

— Баскетбол тем и интересен, что ситуация на площадке может меняться стремительно. У «Уралмаша» есть возможность по регламенту заявить двух легионеров, что усилит их состав плюс болельщики активно поддерживают команду. Поэтому всё возможно.

— Оправданны ли опасения перед ответным матчем?

— Не вижу причин для опасений. Если намекаете на судейство, то наши ребята в последние два сезона доказали, что могут самостоятельно судить матчи самого высокого уровня, без привлечения кого-то из-за рубежа.

Я давно знаю руководителей двух клубов и не думаю, что они могли бы прибегать к подобных методам. На ответные матчи 1/4 финала Кубка России в каждой бригаде будут наши топовые судьи.