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Лисец: «Нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровая БК УГМК и сборной Словении Ева Лисец в интервью «СЭ» отметила возросшую конкуренцию в премьер-лиге.

— Давайте представим, что российские клубы допустят до участия в европейских турнирах. Как думаете, сможем ли мы противостоять соперникам на достойном уровне?

— Честно говоря, я почти перестала следить за европейскими турнирами с тех пор, как играю в России. Тем не менее мы с партнерами по команде обсуждаем эти вопросы. Мне кажется, что нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги.

— Как вы оцените уровень премьер-лиги в этом сезоне?

— С того момента, когда российские команды перестали играть в европейских, видна определенная тенденция. Команды заметно подравнялись в играх между собой. Российские игроки получили возможность себя реализовать. Опять же, если говорить о прошлом сезоне, то кто мог подумать, что «Ника» дойдет до финала? В этом году тоже ничего не ясно с призовыми местами. Но грустно, что российские команды не играют в Евролиге и в Еврокубке.

Ева Лисец. «Люблю борщ, но с сырниками ничто не сравнится». Звезда сборной Словении — о Дончиче, Косу и уровне премьер-лиги

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