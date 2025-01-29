Лисец: «Нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги»

Центровая БК УГМК и сборной Словении Ева Лисец в интервью «СЭ» отметила возросшую конкуренцию в премьер-лиге.

— Давайте представим, что российские клубы допустят до участия в европейских турнирах. Как думаете, сможем ли мы противостоять соперникам на достойном уровне?

— Честно говоря, я почти перестала следить за европейскими турнирами с тех пор, как играю в России. Тем не менее мы с партнерами по команде обсуждаем эти вопросы. Мне кажется, что нынешний состав БК УГМК может претендовать на «Финал четырех» Евролиги.

— Как вы оцените уровень премьер-лиги в этом сезоне?

— С того момента, когда российские команды перестали играть в европейских, видна определенная тенденция. Команды заметно подравнялись в играх между собой. Российские игроки получили возможность себя реализовать. Опять же, если говорить о прошлом сезоне, то кто мог подумать, что «Ника» дойдет до финала? В этом году тоже ничего не ясно с призовыми местами. Но грустно, что российские команды не играют в Евролиге и в Еврокубке.