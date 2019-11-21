Курское «Динамо» и УГМК одержали седьмые победы подряд

УГМК в матче регулярного чемпионата Премьер-лиги победил «Надежду» — 82:63. В параллельной встрече курское «Динамо» разгромило МБА — 98:56.

И УГМК, и курское «Динамо» одержали седьмую победу кряду на старте сезона.

Баскетбол

Премьер лига. Женщины

Регулярный сезон

УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область) — 88:63 (30:15, 21:8, 17:22, 20:18)

21 ноября.

«Динамо К» (Курск) — МБА (Москва) — 98:56 (24:7, 23:13, 27:15, 24:21)

21 ноября.

«Динамо Н» (Новосибирская область) — «Спартак Нг» (Ногинск) — 79:74 (23:22, 15:15, 16:18, 25:19)

21 ноября.

«Енисей» (Красноярский край) — «Динамо М» (Москва) — 82:45 (25:8, 19:19, 23:12, 15:6)

21 ноября.