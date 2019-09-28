Кулагин считает, что ЦСКА будет прибавлять по ходу сезона

Разыгрывающий ЦСКА Михаил Кулагин поделился ожиданиями от нового сезона. В прошлом москвичи выиграли Евролигу и Единую лигу ВТБ.

— Да, команда обновилась, но все в ЦСКА большие профессионалы, — цитирует News.ru Кулагина. — Мы все знаем, зачем собрались, здесь одна цель — победа в каждой игре в любом турнире. Поэтому сейчас мы работаем над этим вопросом, тренируемся практически каждый день, но я думаю, по ходу сезона мы будем становиться лучше и лучше.

У нас Красноярск, во-первых, но он на выезде. А дома да, «Парма». Я считаю, что мы хорошо подготовились. Повторюсь: я думал, что мы будем прибавлять по ходу сезона, но перед стартом мы уже готовы. И я надеюсь, что мы будем показывать свою хорошую, качественную игру.