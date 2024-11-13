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Косу о резонансном переходе из «Динамо» в БК УГМК: «Только мне решать, что будет в моей жизни»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу в интервью «СЭ» отметила, что не жалеет, что процитировала Андрея Аршавина, когда обращалась к болельщикам курского «Динамо». В 2022 году Косу сменила один российский гранд на другой.

— Ваш переход из «Динамо» в УГМК многие восприняли очень болезненно. До сих пор свистят в Курске? Как вы к этому относитесь?

— Игроки переходят из клуба в клуб на протяжении всей карьеры, это более чем нормально. Болельщиков много, кто-то порадовался, а кто-то нет. Мне всегда приятно наблюдать, когда мы с командой приезжаем на игры в Видное и «Спарта» на представлении матча всегда тепло приветствует своих воспитанниц.

— В момент перехода, отвечая на критику, вы сделали смелую запись в социальных сетях и начали ее с фразы Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Не жалели об этом? Сейчас бы сделали точно так же?

— Только мне решать, что будет в моей жизни. Мне жаль, что болельщики «Динамо» так отреагировали, но пришло время двигаться дальше, и я приняла правильное решение для себя.

— Самое приятное, что для вас делали болельщики? Может быть, были какие-то неочевидные подарки?

— Очень приятно, когда маленькие фанаты дарят подарки, я это очень ценю. Особенно мне нравятся рисунки, поделки и мягкие игрушки, сделанные своими руками.

Анастасия Олаири Косу. «Я только вошла во вкус». Интервью главного таланта нашего женского баскетбола

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