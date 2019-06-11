Защитник Кори Хиггинс покинул ЦСКА по завершении контракта, информирует официальный сайт клуба.

29-летний американец провел в ЦСКА четыре сезона, перебравшись в Москву из турецкого "Газиантепа". Он выиграл вместе с командой два титула чемпиона Евролиги и четыре – Единой лиги ВТБ.



В красно-синей форме Хиггинс провел 239 матчей (104 – в стартовом составе), в которых его средние показатели составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты. Наиболее удачным для баскетболиста получился минувший сезон, который он завершил в ранге лучшего бомбардира ЦСКА и второго в списке снайперов Евролиги (14,9 очка).

50-й титул армейцев. ЦСКА снова чемпион //

Плохой хороший ЦСКА. Итоги десятого сезона Единой лиги