Колобков надел майку сборной России по баскетболу и бросил трехочковый. Но не попал

В ходе визита министра спорта РФ Павла Колобкова в расположение сборной России по баскетболу в Новогорске чиновнику подарили именную майку. Колобков примерил подарок и даже попытался сразу поразить кольцо со средней дистанции, но был немного неточен. От дальнейших попыток министр, несмотря на просьбы окружающих, отказался, сказав, что "надо разогреться".

После напутствий игрокам в преддверии решающих матчей отбора на ЧМ-2019 с Болгарией (21 февраля) и Финляндией (24 февраля) министр высказался об отсутствии в сборной из нескольких баскетболистов из-за игр в сборной, а также рассказал о давнем знакомстве с тренером Сергеем Базаревичем.

– К сожалению, из-за травм и матчей Евролиги здесь не все игроки. Конфликт между Евролигой и ФИБА длится не первый год, и хотелось бы, чтобы стороны уже сели за стол переговоров. Противодействие только вредит европейскому баскетболу. Заметно, что команда нервничает, много молодых игроков, но они дышат в спину опытным. Я надеюсь на положительный результат.

– В случае выхода на чемпионат мира какого результата ждать там?

– Сейчас рано рассуждать. Нужно подождать, пока все соберутся. У нас будет очень сильная команда. Если выздоровеют Карасев, Швед, младший Кулагин восстановится после операции, приедет Мозгов – команда усилится. Потенциально команда сильная, быстрая. Базаревич ставит такую же игру, какую любил сам. Надеюсь, что и теперь он за счет тренерского мастерства в короткий период сможет создать боеспособный коллектив.

– Вы сами занимались баскетболом, но сегодня штрафные как-то не пошли.

– Ну, без тренировки нельзя. Но вообще я баскетбол люблю. Для моего вида спорта, фехтования, он входил в систему подготовки. Развивает мышление, скорость принятия решений, интуицию. И баскетбол в системе подготовки многих видов присутствует, это хорошая, интересная игра. Мне, конечно, как Базаревичу, не клали мяч и шпагу на выбор, у меня выбора не было. Но его отца Сергея Валериановича я хорошо помню, он был генеральным секретарем нашей федерации фехтования, и я очень хорошо помню, как во времена моей молодости он много сделал для престижа России на международной арене. (Дмитрий Кузнецов)