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7 февраля 2025, 15:00

Мария Клюндикова: «Желание что-то выиграть со сборной никуда не делось»

Антон Бабошин
Корреспондент
Мария Клюндикова.
Фото Никита Успенский

Одна из лучших баскетболисток России последних лет Мария Клюндикова в интервью «СЭ» сказала, что все еще переживает отстранение национальной команды от чемпионата мира-2022, куда россиянки прошли отбор, но были не допущены по политическим причинам.

— Конечно, было обидно следить за той же Олимпиадой и понимать, что мы могли там оказаться, — отметила Клюндикова. — Из-за этой досады до сих пор не могу смотреть международные матчи сборных. Ведь желание что-то выиграть с национальной командой, принести стране медали никуда не делось. Особенно грустно от того, что у нас в составе подобралось сразу несколько игроков, которые, по ощущениям, должны были вот-вот выстрелить. А на самом деле уже несколько лет нигде не играем. Хотя сейчас во многих странах произошла смена поколений, и большая часть девчонок — моего возраста и младше.

26-летняя Клюндикова, которую любители баскетбола помнят под девичьей фамилией Вадеева, в составе сборной России участвовала в четырех Евробаскетах, а также является чемпионкой мира среди молодежи.

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.

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