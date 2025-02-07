Мария Клюндикова: «Было огромное желание набрать былые кондиции»

Центровая УГМК Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала, как возвращалась в большой спорт после декрета, и отметила, что еще не полностью восстановила прежнюю форму.

— Родила я в марте прошлого года, а уже в апреле начала понемногу восстанавливать физическую активность, заниматься йогой, — сказала Клюндикова. — Вообще, рекомендуется выдержать паузу в два месяца, но я просто не могла сидеть на месте. Нужно было что-то делать, хотелось быстрее вернуть форму. В мае уже начала пробежки. Мы с мужем поехали в Турцию, по утрам оставляли ребенка свекрови и бегали вдоль моря. И это было сложно (смеется). Я еще много набрала во время беременности.



— С какими чувствами снова оказались в игре?



— Честно, в декрете очень тяжело было смотреть баскетбол и понимать, что я не могу находиться на площадке. Я человек действия, и в какие-то моменты очень хочется оказаться в гуще событий, помочь, что-то исправить. А после возвращения, как уже сказала, было огромное желание снова набрать нужные кондиции, восстановить все технические моменты. Этот процесс все еще продолжается. Возможно, он был бы более быстрым, но в начале сезона я получила травму, которая мне помешала.



Напомним, что в прошлые выходные УГМК в третий раз подряд выиграл Кубок России, а Клюндикова попала в символическую пятерку «Финала четырех».

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.