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7 февраля 2025, 15:15

Мария Клюндикова: «В премьер-лиге удивляет «Ника-Лузалес», МБА-МГУСиТ, а больше всех «Спарта энд К»

Антон Бабошин
Корреспондент

Центровая УГМК Мария Клюндикова в интервью «СЭ» после победы в Кубке России назвала главных конкурентов уральской команды в борьбе за титул чемпиона страны.
— Пожалуй, это курское «Динамо», — считает Клюндикова. — У них недавно поменялся тренер, и по последней игре в чемпионате было видно, что команда знает, что делает. Все игроки понимают, куда бежать и что делать в той или иной ситуации, командная игра улучшилась. Хотя женский баскетбол непредсказуемый, как и в целом баскетбол. В каждой четверти каждого матча характер игры может поменяться. Если говорить о тех, кто удивляет, то это, наверное, «Ника-Лузалес». Хотя и МБА-МГУСиТ, там молодые девчонки сражаются в каждом матче, и «Надежда» тоже молодцы. А больше всех — «Спарта энд К». У команды каждый год забирают лучших игроков, а они все равно стараются быть со всеми на равных, бьются даже с лидерами. Это многое говорит о том, какая система подготовки выстроена в клубе и какого уровня там работают тренеры.

Напомним, что Клюндикова сама является воспитанницей «Спарты энд К», в системе этого клуба она выступала с 10 до 18 лет.

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.

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