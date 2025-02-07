Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

7 февраля 2025, 15:30

Мария Клюндикова: «Своей игрой в первой половине сезона недовольна»

Антон Бабошин
Корреспондент

Одна из лидеров екатеринбургского УГМК Мария Клюндикова, пропустившая прошлый сезон из-за рождения ребенка, в интервью «СЭ» оценила итоги первой части текущего розыгрыша премьер-лиги.
— Чемпионат заметно поменялся. Конечно, сильно не хватает еврокубковых матчей. Считаю, что все равно нужно не только играть внутри страны, но и получать международный опыт. Что касается чемпионата России, то собой недовольна. Я пока как океан — то шторм, то затишье. Стараюсь выполнять все, что говорит тренер, но получается не всегда. Иногда понимаешь, что сейчас нужно сделать в данной ситуации, а тело еще не готово играть, как раньше. Думаешь: «Блин, вот так надо было сделать, а не этак». А игрой команды, наоборот, довольна. Единственный матч, который очень сильно разочаровал, — с «Енисеем».

Напомним, что УГМК с Клюндиковой лидирует в чемпионате страны, потерпев за два круга только одно поражение. Также «лисицы» выиграли Кубок и Суперкубок России.

(Антон Бабошин)

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК УГМК
Читайте также
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мария Клюндикова: «В премьер-лиге удивляет «Ника-Лузалес», МБА-МГУСиТ, а больше всех «Спарта энд К»

Мария Клюндикова: «Было огромное желание набрать былые кондиции»
Новости
RSS RSS
Все новости