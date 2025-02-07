Мария Клюндикова: «Своей игрой в первой половине сезона недовольна»

Одна из лидеров екатеринбургского УГМК Мария Клюндикова, пропустившая прошлый сезон из-за рождения ребенка, в интервью «СЭ» оценила итоги первой части текущего розыгрыша премьер-лиги.

— Чемпионат заметно поменялся. Конечно, сильно не хватает еврокубковых матчей. Считаю, что все равно нужно не только играть внутри страны, но и получать международный опыт. Что касается чемпионата России, то собой недовольна. Я пока как океан — то шторм, то затишье. Стараюсь выполнять все, что говорит тренер, но получается не всегда. Иногда понимаешь, что сейчас нужно сделать в данной ситуации, а тело еще не готово играть, как раньше. Думаешь: «Блин, вот так надо было сделать, а не этак». А игрой команды, наоборот, довольна. Единственный матч, который очень сильно разочаровал, — с «Енисеем».



Напомним, что УГМК с Клюндиковой лидирует в чемпионате страны, потерпев за два круга только одно поражение. Также «лисицы» выиграли Кубок и Суперкубок России.

(Антон Бабошин)



Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.