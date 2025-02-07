Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

7 февраля 2025, 14:45

Мария Клюндикова: «Пока тяжело оставлять сына на целых десять дней»

Антон Бабошин
Корреспондент

Центровая УГМК Мария Клюндикова в интервью «СЭ» объяснила, почему не примет участия в товарищеских матчах сборной России с Белоруссией, которые пройдут в ближайшие выходные в Минске.
— Должна была вернуться в сборную в феврале, но попросила тренерский штаб пока оставить меня с ребенком, — сказала Клюндикова. — Мне пошли навстречу, за что большое спасибо РФБ. Пока хочется еще побыть в роли мамочки, очень тяжело оставлять сына на целых десять дней.


— Но запал еще проявить себя в национальной сборной есть?


— Конечно. Просто пока у меня, назовем это так, творческий отпуск.

Напомним, что Клюндикова стала мамой в марте 2024 года, а перед началом текущего сезона возобновила карьеру.

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Читайте также
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РФБ утвердил Дячка на должность генерального секретаря и исполнительного директора

Мария Клюндикова: «Желание что-то выиграть со сборной никуда не делось»
Новости
RSS RSS
Все новости