Мария Клюндикова: «Пока тяжело оставлять сына на целых десять дней»
Центровая УГМК Мария Клюндикова в интервью «СЭ» объяснила, почему не примет участия в товарищеских матчах сборной России с Белоруссией, которые пройдут в ближайшие выходные в Минске.
— Должна была вернуться в сборную в феврале, но попросила тренерский штаб пока оставить меня с ребенком, — сказала Клюндикова. — Мне пошли навстречу, за что большое спасибо РФБ. Пока хочется еще побыть в роли мамочки, очень тяжело оставлять сына на целых десять дней.
— Но запал еще проявить себя в национальной сборной есть?
— Конечно. Просто пока у меня, назовем это так, творческий отпуск.
Напомним, что Клюндикова стала мамой в марте 2024 года, а перед началом текущего сезона возобновила карьеру.
Новости