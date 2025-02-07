Мария Клюндикова: «Пока тяжело оставлять сына на целых десять дней»

Центровая УГМК Мария Клюндикова в интервью «СЭ» объяснила, почему не примет участия в товарищеских матчах сборной России с Белоруссией, которые пройдут в ближайшие выходные в Минске.

— Должна была вернуться в сборную в феврале, но попросила тренерский штаб пока оставить меня с ребенком, — сказала Клюндикова. — Мне пошли навстречу, за что большое спасибо РФБ. Пока хочется еще побыть в роли мамочки, очень тяжело оставлять сына на целых десять дней.



— Но запал еще проявить себя в национальной сборной есть?



— Конечно. Просто пока у меня, назовем это так, творческий отпуск.



Напомним, что Клюндикова стала мамой в марте 2024 года, а перед началом текущего сезона возобновила карьеру.

Полностью интервью с Клюндиковой читайте здесь.