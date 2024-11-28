Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 13:31

Кириленко заявил, что сборная России всегда готова к возвращению на международную арену

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что баскетбольная сборная России готова в любой момент вернуться на международную арену.

«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире. Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, я не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», — цитирует Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за украинского конфликта. 28 ноября прошлого года ФИБА продлила отстранение.

Ранее сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве с участием команд Туниса и Ливии.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
Читайте также
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета
В Польше признали победу России в украинском конфликте
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Популярное видео
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард сборной России Петенев — о разгроме Ливии: «Они играли два матча за два дня»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости