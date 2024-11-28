Кириленко заявил, что сборная России всегда готова к возвращению на международную арену

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что баскетбольная сборная России готова в любой момент вернуться на международную арену.

«Мы готовы играть хоть завтра в любом отборочном турнире. Меня постоянно спрашивают, когда мы будем играть. Я не провидец, я не знаю. Но пока мы пытаемся максимум выжать из тех условий, в которых сейчас находимся», — цитирует Кириленко ТАСС.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года из-за украинского конфликта. 28 ноября прошлого года ФИБА продлила отстранение.

Ранее сборная России выиграла товарищеский турнир в Москве с участием команд Туниса и Ливии.