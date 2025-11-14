Баскетбол
14 ноября, 16:20

Кириленко высоко оценил уровень женской сборной Венгрии по баскетболу

Сергей Ярошенко

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил уровень женской сборной Венгрии.

«Сборная Венгрии занимает 20-е место в мировой рейтинге и 9-е — в европейском. Давно у нас не было таких соперников. На предыдущий чемпионат Европы венгерки не квалифицировались, что стало неожиданностью, в первую очередь, для них самих. Теперь у них задача — попасть на ЧМ-2026 и ЧЕ-2027. С представителями Федерации баскетбола Венгрии у нас отличные рабочие отношения. Надо сказать им огромное спасибо за организацию этих матчей», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Сборные России и Венгрии проведут товарищеские матчи 16 и 17 ноября.

Источник: ТАСС
