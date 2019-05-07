Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко вынужден был перенести операцию на плече. По его словам, травму он получил еще 10 лет назад во время карьеры игрока, но узнал о ней только недавно.

"Ну что, отголоски карьеры дают о себе знать. Оказывается, 10 лет у меня было разорвано плечо. Только недавно обнаружили. Поэтому оперируем.

Ребята, травмы - неотъемлемая часть баскетбола. Не отчаивайтесь, лечите свои болячки и с новыми силами за работу.

Всем спасибо, что переживаете и поддерживаете. Плечо чувствует себя нормально, всем большой привет", - написал Кириленко в Инстаграме.

Кириленко на профессиональном уровне играл с 1996 по 2015 год. Большую часть карьеры провел в "Юте" (с 2001 по 2011 год). В России он защищал цвета петербургского "Спартака" и ЦСКА, а в НБА, помимо "Юты", выступал за "Миннесоту" и "Бруклин".