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Кириленко: «Сборной России по баскетболу предстоит болезненный процесс омоложения»

14:52

Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что мужской сборной России нужна перезагрузка и омоложение.

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича, вместе с ним команду покинул и генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.

Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной.

«Мы пришли к моменту, когда мужской сборной нужна перезагрузка и омоложение, — цитирует ТАСС Кириленко. — Этот процесс болезненный, но он необходим. Женская команда через него уже прошла, теперь очередь мужской».

Сборная России не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда. Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12320881

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Роман Шишов все материалы автора

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