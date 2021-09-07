Кириленко: «Сборной России по баскетболу предстоит болезненный процесс омоложения»
Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что мужской сборной России нужна перезагрузка и омоложение.
Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича, вместе с ним команду покинул и генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.
Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной.
«Мы пришли к моменту, когда мужской сборной нужна перезагрузка и омоложение, — цитирует ТАСС Кириленко. — Этот процесс болезненный, но он необходим. Женская команда через него уже прошла, теперь очередь мужской».
Сборная России не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, заняв третье место на групповом этапе отборочного раунда. Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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