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Сегодня, 14:10

Кириленко рассказал о нехватке международного опыта у баскетболистов сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужская сборная России по баскетболу испытывает большую нехватку опыта международных соревнований.

«Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими. С другой стороны, может быть, такая международная изоляция, которая есть сейчас, поможет нашим ребятам лучше раскрыться, почувствовать уверенность. И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17851569
баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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