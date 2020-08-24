Кириленко рассказал, чем гордится больше всего в своей работе в РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что гордится структурой своей федерации.

Ранее 39-летний Кириленко был переизбран на пост главы РФБ. Россиянин возглавляет федерацию с 2015 года.

— Чем вы больше всего гордитесь? За что ставите своей команде наивысшую оценку.

— Структура федерации самой как организации, — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24». — Нам удалось прийти к тому, что на сегодняшний день это структура, которая работает, способна реализовывать денежно-затратные проекты. Потому что еще три года назад у нас не было такой возможности. Мы фактически выживали, не работали. Было много историй, которые достались нам в наследство, с которыми мы разбирались практически два года. Только через эти два года мы смогли наконец-то как-то сказать «окей». У нас сейчас чистый лист, мы начинаем стройку. Когда ты начинаешь стройку, то тебе нужно укрепиться, создать фундамент. Когда офис работает как надо, финансирование, спонсоры, которые работают достаточно вдолгую, а не один год. У тебя есть проекты, которые связаны с детским баскетболом, с национальными сборными — они поддерживаются, у них есть финансирование на это. Потому что оно имеет весомый пласт в любых видах спорта. Если есть возможность находить партнером и финансирование, то ты можешь закрывать многие проблемы и спокойно работать.