Кириленко прокомментировал возможный переход РФБ из европейской в азиатскую федерацию

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что РФБ будет отталкиваться от решения Международной федерации баскетбола (FIBA) в вопросе смены континентальной федерации.

«Решение FIBA по сборным России будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», — сказал Кириленко ТАСС.

1 марта исполком FIBA временно отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.