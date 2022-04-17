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Сегодня, 17:05

Кириленко прокомментировал возможный переход РФБ из европейской в азиатскую федерацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что РФБ будет отталкиваться от решения Международной федерации баскетбола (FIBA) в вопросе смены континентальной федерации.

«Решение FIBA по сборным России будет в середине мая, от этого и будем отталкиваться. В любом случае есть разные варианты развития событий», — сказал Кириленко ТАСС.

1 марта исполком FIBA временно отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14397601
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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