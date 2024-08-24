Кириленко: «Я не вижу, как мы могли проконтролировать состав сборной Колумбии»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о ситуации со сборной Колумбии на Кубке дружбы.

«Я не вижу, как мы могли это проконтролировать, как состав проверить? В команде ребята, у которых есть опыт в баскетболе, а не не пойми кто. Но мы признаем ситуацию форс-мажора. Это же не так, что мы захотели привезти команду, которую надо обыграть, обыграли ее +100 и сидим довольные. Нет, конечно. И когда мы увидели в первой игре, что разница в классе драматическая, то изменили расписание и дали колумбийцам соперников, которые им больше подходят», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что РФБ вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.

Команда проиграла пермской «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99).