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Сегодня, 16:48

Кириленко отметил, что РФБ приглашала сборную Колумбии на Кубок дружбы по отработанной схеме

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация после Кубка дружбы будет разбираться в ситуации с приездом сборной Колумбии, не соответствовавшей уровню турнира.

«Мы сейчас оперируем в системе домыслов, слухов, рассказов. Естественно, когда турнир закончится, мы будем докапываться, где случился этот момент. Еще раз подчеркну, существует стандартная процедура взаимодействия между федерациями, есть официальный сайт FIBA [Международной федерации баскетбола], где есть контактная информация. Неужели вы думаете, что мы будем идти какими-то кривыми путями? Сборную Венесуэлы же мы пригласили по такой же схеме, и приехало руководство Федерации баскетбола Венесуэлы. Шаги наши все одинаковые, отработанные», — цитирует Кириленко ТАСС.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в Россию.

Колумбийцы на турнире проиграли пермской «Парме» (53:155), сборной Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99).

Источник: ТАСС
Баскетбол
Андрей Кириленко
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