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Кириленко: «Сборная России» проведет товарищеские матчи в июне»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России в 2025 году.

«Сборная уже довольно много сыграла в последнее время. Турнир в Перми в августе, потом турнир наций в ноябре, сейчас же подумали, что из-за Матча звезд Единой лиги ВТБ лучше провести молодежный сбор. Игровую составляющую перенесли на июнь. Хотя я понимаю, что в конце сбора нужен выход эмоций и нужно сыграть матч. Думаю, ребята просто сыграют между собой. Я как игрок хотел бы, чтобы какой-то матч, но в конце сбора состоялся», — цитирует Кириленко ТАСС.

17 февраля в УТЦ «Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды. Он продлится до 25 февраля.

Источник: ТАСС
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Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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